الرئيس تبون يعزي عائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير، عقب استشهاده بولاية عين الدفلى.

وجاء في التعزية: “إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني، عقب استشهاده متصديا لأيادي الغدر الإرهابية،بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا.