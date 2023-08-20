الرئيس تبون يعزي عائلة العميد رشيد حراث

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، رسالة تعزية إلى عائلة المدير العام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية العميد رشيد حراث.

وجاء في رسالة تعزية الرئيس تبون لعائلة العميد رشيد حراث الذي وافته المنية إثر حادث مرور أليم: