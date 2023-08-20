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الجزائر

الرئيس تبون يعزي عائلة العميد رشيد حراث

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي عائلة العميد رشيد حراث
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، رسالة تعزية إلى عائلة المدير العام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية العميد رشيد حراث. 

وجاء في رسالة تعزية الرئيس تبون لعائلة العميد رشيد حراث الذي وافته المنية إثر حادث مرور أليم:

أقدم أحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي سائلا الله جلت قدرته أن يمن عليه بعفوه وواسع رحمته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان ، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

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