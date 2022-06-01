الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد اللواء ناموس حميدو

توفي اليوم الأربعاء، اللواء ناموس حميدو، بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بعد صراع مع مرض عضال.

وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

الفريق شنقريحة يعزي عائلة الفقيد اللواء ناموس حميدو

تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد اللواء ناموس حميدو

كما تقدم الفريق بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.