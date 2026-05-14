الرئيس تبون يعزي عائلة الفنان عبد المجيد مسكود

رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس عبد المجيد تبون.

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الفنان المرحوم عبد المجيد مسكود الذي وافته المنية اليوم الخميس، 14 ماي، عن عمر ناهز 73 عاما.

وقال الرئيس تبون في رسالته إلى عائلة الفنان “تلقيتُ بتأثر، نبأ انتقال المرحوم عبد المجيد مسكود، إلى جوار ربِّ العزّة، تولّاه المولى عزّ وجلّ برحمة ومغفرة، وبرحيله تفقد ساحة الأغنية الشعبية لا سيّما العاصمية، أحد مشاهيرها، الذين تركوا بصماتهم في هذا النوع من الطرب، ولطالما أشاعوا البهجة لدى الجمهور الواسع.”

وأضاف “أمام هذا المصاب الأليم، أتوجّه إليكم وإلى الأسرة الفنيّة بأخلص عبارات التّعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلًا المولى العليّ القدير أن يتولّى الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

