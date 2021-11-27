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الرئيس تبون يعزي عائلة اللواء الراحل رشيد لعلالي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي عائلة اللواء الراحل رشيد لعلالي

أرسل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، برقية تعزية إلى عائلة اللّواء الراحل رشيد لعلالي هذا نصها:

إلى عائلة المرحوم اللّواء رشيد لعلالي..

تلقيت ببالغ التأثر، نبأ انتقال المرحوم رشيد لعلالي إلى رحمة الله. وفي هذه اللحظات التي نودع فيها بحسرة أحد أولئك الذين أخلصوا للوطن، وهم يؤدون مهامهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وإذ نستحضر بتقدير خصال الفقيد الذي استحق بجدارة شرف الانتماء إلى المؤسسة العسكرية، متدرجا في الرتب، متفانيا فيما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات عسكرية، أتقدّم إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.
“إنا للّه وإنا إليه راجعون”.

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