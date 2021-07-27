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الجزائر

الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهدة الراحلة مريم بلميهوب زرداني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهدة الراحلة مريم بلميهوب زرداني

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة المجاهدة الراحلة مريم بلميهوب زرداني.

وجاء في رسالة التعزية “المرحومة المجاهدة عرفت بالتزامها الوطني وبغيرتها على القيم النوفمبرية وتعلقها برسالة الشهداء الأبرار”.

وتابع رئيس الجمهورية “إننا نقاسمكم الأسى ونحن نفقد المجاهدة والمحامية والحقوقية رفيقة الشهيدات جميلات الجزائر التي وهبت شبابها فداء للوطن  فانطبع اسمها في سجل،مناضلات ومجاهدات الثورة التحريرية المباركة”.

وختم رئيس الجمهورية في رسالة التعزية “لقد ظلت المرحومة وفية للمبادئ والمثل التي انغرست في وجدانها وهي التي تشربتها في مدرسة الثوار الأبطال”.

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