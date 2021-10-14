الرئيس تبون يعزي عائلة شهيد الواجب الرقيب صراوي سيف الدين

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعازيه لأسرة شهيد الواجب الوطني الرقيب صراوي سيف الين الذي تعرض لاعتداء إرهابي على الحدود الغربية.

وجاء في تغريدة لرئيس الجمهورية عبر حسابه على تويتر ” أعزّي نفسي، والجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين،الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس، لاعتداء إرهابي جبان، على حدودنا الغربية، رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته، ودعواتي بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول زبيري أحمد، والعريف سفاري عبد الحق.”

بيان وزارة الدفاع الوطني

في سياق العمليات التي تنفذها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تعرضت دورية لحرس الحدود، يوم أمس 13 أكتوبر 2021 على الساعة 08 و45 دقيقة مساء، إلى انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، بالمكان المسمى دڤلن، بلدية بني بوسعيد بولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، مما أسفر عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين، وإصابة كل من العريف الأول المتعاقد زبيري أحمد والعريف المتعاقد سفاري عبد الحق بجروح. مباشرة وعلى إثر هذا الإعتداء الجبان، تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي.

وعلى إثر هذا المصاب، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخالص وأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الزكية برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، متمنيا الشفاء العاجل للجريحين، ومجددا حرص وعزم الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على أمن واستقرار بلادنا.