الرئيس تبون يعزي في استشهاد نقيب بالجيش إثر اشتباك ارهابي بتيسيمسيلت

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، تعازيه في وفاة نقيب بالجيش إثر سقوطه شهيدا في اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيسيمسيلت.

وجاء في بيان للرئاسة “السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يعزي عائلة النقيب تناح محمد، وأسرة الجيش الوطني الشعبي، إثر سقوطه شهيدا في اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيسيمسيلت”.

واستشهد النقيب تناح في ميدان الشرف إثر عملية بحث وتمشيط يوم الأربعاء، بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح ببلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.