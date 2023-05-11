-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعزي في استشهاد نقيب بالجيش إثر اشتباك ارهابي بتيسيمسيلت

الشروق أونلاين
  • 240
  • 0
الرئيس تبون يعزي في استشهاد نقيب بالجيش إثر اشتباك ارهابي بتيسيمسيلت
أرشيف

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، تعازيه في وفاة نقيب بالجيش إثر سقوطه شهيدا في اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيسيمسيلت.

وجاء في بيان للرئاسة “السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يعزي عائلة النقيب تناح محمد، وأسرة الجيش الوطني الشعبي، إثر سقوطه شهيدا في اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيسيمسيلت”.

واستشهد النقيب تناح في ميدان الشرف إثر عملية بحث وتمشيط يوم الأربعاء، بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح ببلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.

مقالات ذات صلة
إدانة صديق الجنرال بلقصير بـ 10 سنوات وزوخ بـ 3 سنوات

إدانة صديق الجنرال بلقصير بـ 10 سنوات وزوخ بـ 3 سنوات

ماضي فرنسا!

ماضي فرنسا!

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 ماي 2023

“رهاب البكالوريا” يصيب تلاميذ بالقولون العصبي

“رهاب البكالوريا” يصيب تلاميذ بالقولون العصبي

تسهيل الإجراءات لفائدة المسافرين خلال موسم الاصطياف

تسهيل الإجراءات لفائدة المسافرين خلال موسم الاصطياف

المصالح الصحية لولاية الجزائر لم تسجّل حالات إصابة بالسلّ بين المهاجرين (بيان)

المصالح الصحية لولاية الجزائر لم تسجّل حالات إصابة بالسلّ بين المهاجرين (بيان)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد