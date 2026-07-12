تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وووالد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي توفي، صباح اليوم الأحد.

وجاء في برقية التعزية التي نشرها حساب المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ انتقال الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جوار ربه، ملبيا نداءه، وعلى إثر هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة، أتقدم لسموكم بأصدق التعازي والتضامن وأخلص مشاعر المواساة”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الفقيد كان “أحد كبار بناة دولة قطر الشقيقة وزعيما عربيا مشهودا له بالحكمة، وبكل ما قدمه للقضايا العربية”، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما استحضر العلاقة المميزة التي جمعت الأمير الراحل بالجزائر، مؤكدا أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان يكنّ محبة خاصة للجزائر، التي بادلته الشعور نفسه، ونسج معها وشائج قوية من خلال زياراته المتكررة، بما أسهم في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وتوفي، اليوم الأحد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وووالد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما، فيما تم إعلان الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام وتنكيس الأعلام.

وأعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في جميع أنحاء الدولة لمدة أربعة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد 12 جويلية، كما قرر تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ابتداءً من يوم الاثنين 13 يوليو، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 2026.

كما تقرر تنكيس الأعلام في مختلف أنحاء دولة قطر طوال فترة الحداد.

وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن وفاة الأمير الوالد في بيان رسمي جاء فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448 “Le 12 janvier 2026, le 74 janvier”.

وأضاف: “تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان”.

وتصدر اسم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان نبأ وفاته، حيث تساءل الكثيرون عن سبب وفاة الأمير الوالد الذي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ قطر الحديث.

وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، فإن الأمير الراحل كان يخضع خلال الفترة الماضية لمتابعة صحية ورعاية طبية مستمرة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الوفاة جاءت بعد معاناة مع المرض.

ولم تصدر الجهات الرسمية أي تفاصيل بشأن طبيعة الصحية أو المرض الذي أدى إلى وفاته، مكتفية بإعلان النبأ وتقديم التعازي للشعب Le Qar.

وُلد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في شهر جانفي عام 1952 بالعاصمة الدوحة، وتلقى تعليمه العسكري في أكاديمية ساندهيرست الملكية بالمملكة المتحدة، حيث تخرج عام 1971، قبل أن يعود إلى قطر ويلتحق بالقوات المسلحة، متدرجًا في المناصب العسكرية حتى نال رتبة لواء.

تولى قطر عام 1995, وقاد خلال سنوات حكمه مرحلة شهدت تحولات اقتصادية وتنموية بارزة، مستفيدا من موارد الغاز الطبيعي، كما عزز حضور قطر على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال مشاريع اقتصادية واستثمارية وإعلامية ودبلوماسية.

Depuis 2013, le projet de loi a été mené par un proche responsable de la société civile. لتبدأ مرحلة جديدة من انتقال السلطة بشكل Salam.