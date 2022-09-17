الرئيس تبون يعزي في وفاة الإمام محمد رمضان مقدم الطريقة التيجانية ببوسمغون

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة الشيخ الإمام محمد رمضان مقدم الطريقة التيجانية ببوسمغون.

وجاء في رسالة التعزية: شاء المولى تبارك وتعالى أن يتوفى شيخنا الإمام الحاج محمد رمضان مقدم الطريقة التيجانية ببوسمغون، الذي رحل عن هذه الدنيا بعد عمر مبارك قضاه في خدمة بيوت الله، إماما واعظا مرشدا ومربيا حريصا على تحفيظ كتاب الله في الناشئة من أبنائنا، وفقيها دارسا ومدرسا للتوحيد والتصوف.

وتابع الرئيس تبون: ولقد كان بما حباه الله بمكانة العلماء والأئمة واحدا من المنتسبين العاملين في رحاب الزاوية التيجانية، الذين نالوا إجازات من خلفائها وعلمائها عرفانا وتقديرا لإخلاصه وجهده. وخدمته للدين الإسلامي الحنيف في منطقة البيض وبوسمغون التي رعى أهلها الكرام على الدوام شيوخنا الأئمة الأفاضل وأحاطوهم بالعناية والرفعة.

و”وأمام هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم وإلى كافة أهلنا في بوسمغون والربوع المجاورة، وإلى جميع مريدي الزاوية التيجانية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يسكنه فسيح جناته وينعم على الجميع بجميل الصبر والسلوان”.