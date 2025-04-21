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الجزائر

الرئيس تبون يعزي في وفاة البابا فرنسيس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة البابا فرنسيس

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إلى الفاتيكان وجميع مؤسساتها ومسيحي العالم في وفاة البابا فرنسيس.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية: “نيافة الكاردينال كيفن فارال المكلف بتسيير شؤون حاضرة الفاتيكان، تلقيت ببالغ الأسى والتأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول برعاية الله قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس وذلك بعد صراع مرير مع المرض.”

وعلى إثر هذا الرزء الأليم أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي إلى سمو حضرة الفاتيكان وجميع مؤسساتها الفاضلة وإلى كافة المسيحيين في العالم، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان هذه الشخصية العظيمة التي تركت بصماتها راسخة ستحفظ بأحرف من ذهب في سجل تاريخنا المعاصر.

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