الرئيس تبون يعزي في وفاة الحاج بلكبير

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم الحاج محمد عبد الله بلكبير، ابن الشيخ سيدي محمد بلكبير.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة التعزية: “تلقيت صبيحة اليوم الخميس نبأ وفاة المغفور له الحاج محمد الله بلكبير, نجل الشيخ سيدي محمد بلكبير, رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جنانه, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف أنه “أجل حل وقضاء نزل, وشاءت رحمة الله أن تصرف عن الفقيد ما لاقى من هول العل والمرض, وقد فارقنا ليلقي ربه راضيا مرضيا, وحسبنا أننا نحسن الظن في رب العالمين أن سيتقبله قبولا حسنا كما يليق به سبحانه وتعالى”.

وتابع الرئيس تبون: “قد تدمع العين ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى, صبرا ورضا, إنا لله وإنا إليه راجعون, ومن ثمة فالعزاء موصول إليكم عائلة الفقيد, وإلى كافة الجزائريين, ورواد زاوية الشيخ سيدي محمد بلكبير, ومريديه ومحبيه”.

وخلص إلى القول “لله ما أعطى و لله ما أخذ, عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم فيما أصابكم, ولا أراكم الله مكروها ولا فتنكم من بعد الفقيد, وصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان, والحمد لله رب العالمين”.