-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

الشروق أونلاين
  • 246
  • 0
الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة
ح. م

عزى الرئيس عبد المجيد تبون في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية.

وجاء في نص التعزية التي نشرتها وزاة الدفاع الوطني:

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ببالغ الحزن و الأسى فاجعة وفاة العميد حسان بن عمار، مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

و بمناسبة هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الرئيس إلى عائلة الفقيد، و إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي و أصدق المواساة، داعيا الله عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يدخله فسيح جناته و يرزق ذويه جميل الصبر و حسن السلوان..إنا لله و إنا إليه راجعون.

مقالات ذات صلة
كل ما يجب أن تعرفه عن مسابقة التوظيف الرقمية لـ”بريد الجزائر”

كل ما يجب أن تعرفه عن مسابقة التوظيف الرقمية لـ”بريد الجزائر”

الرئيس تبون يشرف على مراسم تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء

الرئيس تبون يشرف على مراسم تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء

فرنسا تتجاهل تهجم زمّور المتكرر على الجالية الجزائرية

فرنسا تتجاهل تهجم زمّور المتكرر على الجالية الجزائرية

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 50 ملم عبر هذه الولايات

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 50 ملم عبر هذه الولايات

الرئيس تبون: ملتزمون بدعم مسار التنمية الشاملة في إفريقيا

الرئيس تبون: ملتزمون بدعم مسار التنمية الشاملة في إفريقيا

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد