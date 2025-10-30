الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

عزى الرئيس عبد المجيد تبون في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية.

وجاء في نص التعزية التي نشرتها وزاة الدفاع الوطني:

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ببالغ الحزن و الأسى فاجعة وفاة العميد حسان بن عمار، مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

و بمناسبة هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الرئيس إلى عائلة الفقيد، و إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي و أصدق المواساة، داعيا الله عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يدخله فسيح جناته و يرزق ذويه جميل الصبر و حسن السلوان..إنا لله و إنا إليه راجعون.