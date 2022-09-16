الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حفصي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة إلى أسرة المرحوم العميد حفصي عبد الله رئيس مكتب الدراسات والتقنيين العام لأركان الجيش الذي وفاته المنية الجمعة.

كما قدم الرئيس تبون تعازيه إلى كل أسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا من الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان‎

الفريق أول شنقريحة يعزي في وفاة العميد حفصي

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة تعازيه إلى عائلة المرحوم العميد حفصي عبد الله رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الذي وافته المنية الجمعة.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الوطني “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد حفصي عبد الله، رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي، الجمعة 16 سبتمبر 2022، بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير النقاش بعين النعجة، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.