الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة يعزيان في وفاة العميد كمال لخضر

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة في وفاة العميد كمال لخضر، التابع لقيادة القوات البرية، الذي وافته المنية بالمستشفى المركزي للجيش إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقدم إلى عائلة العميد كمال لخضر وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة، إثر وفاته بالمستشفى المركزي للجيش.

وسأل رئيس الجمهورية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله ورفاقه جميل الصبر والسلوان.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الوطني رسالة تعزية الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والتي تقدم فيها، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة العميد كمال لخضر، الذي وافته المنية، اليوم 5 أوت 2026، إثر مرض عضال.

وسأل الفريق أول شنقريحة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، مختتماً رسالة التعزية بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون.”