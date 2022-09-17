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الرئيس تبون يعزي في وفاة الفنانة فريدة صابونجي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة الفنانة فريدة صابونجي
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المرحومة الممثلة القديرة والمسرحية فريدة صابونجي التي وفاتها المنية، السبت، عن عمر ناهز 92 عاما.

الفنانة القديرة فريدة صابونجي في ذمة الله

توفيت، السبت، الفنانة والممثلة القديرة فريدة صابونجي عن عمر ناهز 92 عاما.

وتعد الراحلة ممثلة سينمائية ومسرحية ، من مواليد الثلاثينيات بحي الدويرات مدينة البليدة، اشتهرت بآداء أدوار المرأة الغنية والشخصية القاسية أحيانا.

دخلت المسرح في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، ووقفت على ركحه إلى جانب كبار الفنانين، على غرار محي الدين بشطارزي، رويشد، محمد التوري وغيرهم.

 

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