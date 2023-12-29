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وفاة اللّواء المتقاعد خالد نزار
الجزائر

الرئيس تبون يعزي في وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار

عزى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة وزير الدفاع الأسبق، اللواء خالد نزار، والذي وافته المنية مساء اليوم، الجمعة 29 ديسمبر.

هذا هو نص التعزية:

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

” ببالغ الأسى و عميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال المغفور له، اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه.
لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها، ولكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
وإذ نتقاسم مع أسرته ورفقائه هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء و المواساة إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مبتهلا للمولى جلت قدرته أن يمن عليه بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

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