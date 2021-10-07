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الجزائر

الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد البروفيسور لزرق حسان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد البروفيسور لزرق حسان

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد البروفيسور لزرق حسان.

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية التي قام بنشرها عبر حسابه الرسمي “تويتر” “تعازيّ الخالصة لعائلة المجاهد، البروفيسور لزرق حسان، ولكل رفقائه..أب الجامعة الجزائرية، قطب من أقطابها الوطنيين الأكفاء، وأول مدير لجامعة وهران. رحم الله الفقيد”.

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