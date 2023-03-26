الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد والوزير الأسبق ساسي لعموري

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، تعازيه في وفاة المجاهد والوزير الأسبق ساسي لعموري، الذي وافته المنية السبت عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

وتقدم رئيس الجمهورية بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد الراحل المجاهد والوزير الأسبق ساسي لعموري، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

وتوفي المجاهد والوزير الأسبق، ساسي لعموري، عن عمر ناهز الـ 83 عاما وهو من مواليد 1940 بولاية ميلة، حفظ القرآن الكريم, في سن جد مبكرة بمسقط رأسه ومع اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، التحق بصفوف المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية التاريخية إلى أن سجن من 1957 إلى 1962.

تقلد الفقيد منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، سنة 1992 في حكومة سيد أحمد غزالي، ثم سنة 1994 في حكومة مقداد سيفي.