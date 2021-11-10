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رياضة

الرئيس تبون يعزي في وفاة الملاكم لوصيف حماني

سليم.ع
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الرئيس تبون يعزي في وفاة الملاكم لوصيف حماني
أرشيف

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة، على إثر وفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني.

وقال رئيس الجمهورية على حسابه الرسمي، على “تويتر”: برحيل الملاكم المقتدر الأسبق، لوصيف حماني، تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها، التي شُيّدت عليها أمجاد هذه الرياضة المحبوبة. أعزّي عائلة الفقيد، وكل مُحبّيه، وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني في ذمة الله

توفي مساء أمس الثلاثاء، أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني، بباريس عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

ومثّل لوصيف حماني الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1972، وتوّج بعدها بسنة بالميدالية الذهبية للألعاب الإفريقية التي نظمت في لاغوس بنيجيريا.

وبداية من سنة 1975 دخل حماني عالم الاحتراف، وتمكن من نيل لقب بطل إفريقيا سنة 1976، وحافظ على لقبه في السنة الموالية.

وأنهى لوصيف حماني مشواره الرياضي الاحترافي سنة 1985 وهو الذي تمكن تحقيق إنجازات كبيرة، حيث فاز بسبع بطولات للجزائر، ويعد بطل إفريقي لمرتين وبطل مغاربي، كما فاز بذهبية في الألعاب الإفريقية.

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