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الجزائر

الرئيس تبون يعزي في وفاة المناضل الصادق هجرس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة المناضل الصادق هجرس

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد المناضل في الحركة الوطنية الصادق هجرس، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 94 عاما.

وجاء في رسالة التعزية “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتقدم بتعازيه الخالصة، إلى عائلة الفقيد المناضل في الحركة الوطنية الصادق هجرس، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 94 عاما، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والمغفرة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “الفقيد الصالح هجرس عرف بمسيرته الحافلة في النضال والتوثيق للحركة الوطنية التي كان أحد الفاعلين فيها”.

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