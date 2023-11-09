الرئيس تبون يعزي في وفاة شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص متليلي

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم فضيلة سي الحاج عبد القادر آل سيد الشيخ، “الحاج قادة” شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص متليلي، فيما يلي نص الرسالة :

“الله أكبر ..

شاء الـمولى عزّ وجلّ أن يَتوفَّى سي الحاج عبد القادر آل سيد الشيخ، شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمتليلي الشعانبة، الذي نفقد برحيله مع أهلنا في متليلي، ومُريدي زاوية سيدي أحمد بن بحوص العامرة، عالـمًا من أولي الوَرع الـمُنذرين جهودهم الـمباركة لخدمة الزوايا، والسهر على رعايتـها، لتبقى مناراتٍ يتردَّدُ فيـها الذكر الحكيم حفظًا وتلاوةً، ويملأ جنباتها طلاَّبُ علوم الفقه والشريعة، ويَنْبعِثُ منـها عطرُ السنة النبوية الشريفة.

وأمام هذا الـمصاب الأليم، وإذ نُودّع مُدرِّسًا وفَقيـهًا خطيبًا من صفوة القائمين على حفظ مكانة الزوايا ودورها الديني والوطني في بلادنا، أتوجه إليكم وإلى كافة أهلنا في متليلي الشعانبة، وإلى طلبة ومُريدي الزاوية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيًا الـمولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.