الرئيس تبون يعزي في وفاة عبد الحميد زوبا

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم، عبد الحميد زوبا، الذي وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض.

رسالة التعزية:

شاء الـمولى تعالى أن يرحل عن دنيانا هذه، أحدٌ الرياضيين الوطنيين الـمرحــوم عبد الحميد زوبا طيب الله ثراه.

وبرحيله تَفقِدُ الجزائر، والسَّاحة الرياضية واحدًا من أولئك الرياضيين الأبطال، الذين تألقوا في العديد من النوادي الرياضية خارج الوطن، ورفعوا رايةَ الجزائر عاليةً في العديد من الـمحافل تحت لواءِ جبهة التحرير الوطني، وأسمعوا صوت قضيتها العادلة .. وواصل الفقيد مسيرته وإنجازاته بقيادة نواد رياضية جزائرية، والإشراف في فترات متعاقبة على تدريب الـمنتخب الوطني.

وإنَّنا ونحن نودِّعه معكم ببالغ التأثر والآسى مؤمنين بقضاء الله وقدره، أتوجّه إليكم، وإلى الأسـرة الرياضية، بخالص التعازي وأصدق مشاعِرِ الـمواساة، داعيًا الـمولى عزّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة، ويدخله مدخلا كريما في جنة الخلد والرضوان .. عظّم الله أجركُم.

عبد الحميد زوبا.. وجه آخر من فريق جبهة التحرير يرحل

يوم 2 فيفري 2022، فقد فريق جبهة التحرير وجها آخر من الوجوه التي صنعت أمجاده، بوفاة اللاعب المدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبد الحميد زوبا عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الشباب والرياضة لاعب جبهة التحرير عبد الحميد زوبا وأشارت إلى أن الفقيد يُعدّ قامة من قامات الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة، ومثال للأخلاق والروح الرياضية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة إلى أسرة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الرياضية والكروية .

من جهته نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وفاة لاعب جبهة التحرير والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبد الحميد زوبا مقدما تعازيه لعائلة الفقيد.

ويذكر أن المدرب الراحل عبد الحميد زوبا من مواليد 1932، ببلوغين بالعاصمة.

احترف زوبا في سنوات الخمسينيات والستينيات بفرنسا وفي سنة 1958 غادر أوروبا والتحق بفريق جبهة التحرير.

وبعد الاستقلال التحق زوبا بفريق “أف سي غرونج” الذي ينشط في البطولة السويسرية كمدرب ولاعب.

كما درب زوبا المنتخب الجزائري لكرة القدم سنوات: 1969 – 1971 ، 1982 -1984، 1996 – 1997، 2001 – 2001 .