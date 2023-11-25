الرئيس تبون يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت، تعازيه لعائلة وزير التجارة الأسبق المرحوم العياشي ياكر.

وجاء في رسالة التعزية حسب رئاسة الجمهورية:

تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم العياشي ياكر وزير التجارة الأسبق إلى رحمة الله.. ولا نملك أمام ما كتب الله تعالى إلا التسليم والرضا بقضائه وقدره جلّ وعلا..

وإننا إزاء هذا المصاب الأليم الذي فقدنا فيه رجلا من إطارات الدولة تولى بإخلاص واقتدار مهامًا ومسؤوليات سامية، سفيرا وبرلمانيا ووزيرا..

وفي هذه اللحظات الحزينة والمؤثرة، أتوجه إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”