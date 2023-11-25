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الرئيس تبون يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت، تعازيه لعائلة وزير التجارة الأسبق المرحوم العياشي ياكر. 

وجاء في رسالة التعزية حسب رئاسة الجمهورية:

تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم العياشي ياكر وزير التجارة الأسبق إلى رحمة الله.. ولا نملك أمام ما كتب الله تعالى إلا التسليم والرضا بقضائه وقدره جلّ وعلا..

وإننا إزاء هذا المصاب الأليم الذي فقدنا فيه رجلا من إطارات الدولة تولى بإخلاص واقتدار مهامًا ومسؤوليات سامية، سفيرا وبرلمانيا ووزيرا..

وفي هذه اللحظات الحزينة والمؤثرة، أتوجه إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي أكلي حموني

كما تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها الخالصة إلى أسرة الصحفي السابق بجريدة المجاهد أكلي حموني، وإلى الأسرة الإعلامية ككل.

وجاء في نص رسالة التعزية:

تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الصحفي السابق بجريدة المجاهد أكلي حموني، وإلى الأسرة الإعلامية ككل، بأخلص التعازي والمواساة، داعين المولى عزّ وجلّ بأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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