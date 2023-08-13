الرئيس تبون يعزي نظيره الأمريكي في ضحايا حرائق جزيرة هاواي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى نظيره الأمريكي جو بايدن إثر الحرائق الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية.

وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية “أود أن أعرب لكم وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين”.

وتابع الرئيس يقول “وإذ أشاطر أسر الضحايا مشاعر الحزن والألم، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، أؤكد لكم تضامن الجزائر حكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة. وتقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام.”