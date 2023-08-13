-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعزي نظيره الأمريكي في ضحايا حرائق جزيرة هاواي

الشروق أونلاين
  • 220
  • 0
الرئيس تبون يعزي نظيره الأمريكي في ضحايا حرائق جزيرة هاواي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى نظيره الأمريكي جو بايدن إثر الحرائق الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية.

وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية  “أود أن أعرب لكم وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين”.

وتابع الرئيس يقول “وإذ أشاطر أسر الضحايا مشاعر الحزن والألم، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، أؤكد لكم تضامن الجزائر حكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة. وتقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام.”

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 أوت 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 أوت 2023

حركة “مجتمع السلم” تدعّم جهود تنمية وتنويع الاقتصاد

حركة “مجتمع السلم” تدعّم جهود تنمية وتنويع الاقتصاد

“عطلة أوت”.. موظفون يتمتعون ومواطنون يتعذبون!

“عطلة أوت”.. موظفون يتمتعون ومواطنون يتعذبون!

فيلم “الطفطافة والمقنين” ينافس على جائزة دولية في الأردن

فيلم “الطفطافة والمقنين” ينافس على جائزة دولية في الأردن

وزيرة التضامن تدعو المرأة الريفية للحفاظ على الغابات

وزيرة التضامن تدعو المرأة الريفية للحفاظ على الغابات

الرئيس تبون يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

الرئيس تبون يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد