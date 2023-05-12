الرئيس تبون يعزي نظيره الأوغندي إثر الفيضانات التي شهدتها البلاد

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه إلى نظيره الأوغندي إثر الفيضانات التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها مئات الأشخاص.

ونقل تعازي الرئيس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الذي حظي باستقبال، على مستوى القصر الرئاسي، من طرف رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني.

وحسب بيان للوزارة فقد نقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية والتعازي الخالصة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إثر الفيضانات التي مست أوغندا مؤخرا.

كما قدم الوزير الخطوط الرئيسية وما تم الاتفاق عليه مع وزارة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية، ولاسيما مشاركة خبراء مجمعي سوناطراك وسونلغاز في مشاريع التطوير المتفق عليها بين الطرفين.

كما سمح هذا اللقاء، بإعادة التأكيد على الأهمية التي يوليها البلدين لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمعهما وتعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، وكذا توسيعه ليشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى والامكانيات المعتبرة التي يحوزها البلدان.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية أوغندا، السيد يويري موسيفيني، عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما يوليه من اهتمامٍ بتعزيز علاقات التعاون بين أوغندا والجزائر، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ولاسيما في قطاع الطاقة والمناجم.