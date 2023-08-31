الرئيس تبون يعزي نظيره الجنوب إفريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره الجنوبي إفريقي على إثر الحريق الذي خلف العديد من الضحايا والجرحى في العاصمة جوهانسبورغ.

وجاء في برقية التعزية: “تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الفاجعة التي هزت العاصمة جوهانسبورغ جراء الحريق الهائل الذي التهم العديد من الضحايا.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذه المأساة الأليمة التي ألمت بالشعب الجنوب افريقي الصديق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي وبصادق مواساتي لفخامتكم ولعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومجددا لكم تضامننا الصادق في هذه الظروف الأليمة.”

وختم رئيس الجمهورية تعزيته بالقول: “وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وللإشارة لقي 73 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح في جنوب إفريقيا، في حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الخميس، بمبنى مكوّن من 5 طوابق وسط مدينة جوهانسبرغ.

وقالت السلطات المحلية في المدينة إن سبب نشوب هذا الحريق، الذي اندلع في حدود الواحدة والنصف 1:30 صباحا، لا يزال محلّ تحقيق.