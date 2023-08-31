-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعزي نظيره الجنوب إفريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ

الشروق أونلاين
  • 149
  • 0
الرئيس تبون يعزي نظيره الجنوب إفريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره الجنوبي إفريقي على إثر الحريق الذي خلف العديد من الضحايا والجرحى في العاصمة جوهانسبورغ.

وجاء في برقية التعزية: “تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الفاجعة التي هزت العاصمة جوهانسبورغ جراء الحريق الهائل الذي التهم العديد من الضحايا.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذه المأساة الأليمة التي ألمت بالشعب الجنوب افريقي الصديق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي وبصادق مواساتي لفخامتكم ولعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومجددا لكم تضامننا الصادق في هذه الظروف الأليمة.”

وختم رئيس الجمهورية تعزيته بالقول: “وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وللإشارة لقي 73 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح في جنوب إفريقيا، في حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الخميس، بمبنى مكوّن من 5 طوابق وسط مدينة جوهانسبرغ.

وقالت السلطات المحلية في المدينة إن سبب نشوب هذا الحريق، الذي اندلع في حدود الواحدة والنصف 1:30 صباحا، لا يزال محلّ تحقيق.

مقالات ذات صلة
العثور على جثة منذر بعد 5 أيام من غرقه بساحل “بورصاي” بتلمسان

العثور على جثة منذر بعد 5 أيام من غرقه بساحل “بورصاي” بتلمسان

السدّ الأخضر: غرس أكثر من 26 مليون شجرة بين 2020 و2030

السدّ الأخضر: غرس أكثر من 26 مليون شجرة بين 2020 و2030

حركة البناء تحذر من تحركات الصهاينة وتثني على رد فعل الليبيين

حركة البناء تحذر من تحركات الصهاينة وتثني على رد فعل الليبيين

توقيف حارس استولي على 200 إطار خاص بالأبواب لشقق بمشروع سكني!

توقيف حارس استولي على 200 إطار خاص بالأبواب لشقق بمشروع سكني!

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

هذه مواقيت عمل “الترامواي” الجديدة  

هذه مواقيت عمل “الترامواي” الجديدة  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد