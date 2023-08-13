-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعزي نظيره الصيني في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

الشروق أونلاين
  • 114
  • 0
الرئيس تبون يعزي نظيره الصيني في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ اثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها شمال الصين.

وجاء في نص رسالة الرئيس تبون “علمت ببالغ الأسى والحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين”.

وتابع الرئيس “بهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم وإلى أسر الضحايا والى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وختم الرئيس رسالته بالقول “وإذ أؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة، تقبلوا مني السيد الرئيس اسمي عبارات التقدير والاحترام”.

مقالات ذات صلة
تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتا

تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتا

بداية النهاية

بداية النهاية

عطاف يلتقي كبار المسؤولين في إدارة بايدن

عطاف يلتقي كبار المسؤولين في إدارة بايدن

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 أوت 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 أوت 2023

الجوية الجزائرية: 114 رحلة إضافية نحو فرنسا

الجوية الجزائرية: 114 رحلة إضافية نحو فرنسا

العثور على الأطفال المفقودين بتيزي وزو

العثور على الأطفال المفقودين بتيزي وزو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد