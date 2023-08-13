الرئيس تبون يعزي نظيره الصيني في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ اثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها شمال الصين.

وجاء في نص رسالة الرئيس تبون “علمت ببالغ الأسى والحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين”.

وتابع الرئيس “بهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم وإلى أسر الضحايا والى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وختم الرئيس رسالته بالقول “وإذ أؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة، تقبلوا مني السيد الرئيس اسمي عبارات التقدير والاحترام”.