الرئيس تبون يعزّي أسر ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي الحراش

الشروق أونلاين
الرئيس تبون يعزّي أسر ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي الحراش
ح.م
رئيس الجمهورية

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة، رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش في العاصمة. 

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم، الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش”.

“وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا، أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله”، يضيف الرئيس.

