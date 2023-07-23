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الرئيس تبون يعزّي أمير قطر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي أمير قطر
أرشيف
الرئيس تبون مع أمير قطر

 بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، رسالة تعزية إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

والفقيد محمد بن حمد هو عم الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، حسب ما أوضحته مصادر رسمية في قطر.

وجاء في رسالة التعزية:”تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ انتقال المغفور له إلى جوار ربه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى”.

وتابع الرئيس تبون في تعزيته:”أمام هذا المصاب الجلل أتقدم إليكم، وإلى أولاد الفقيد الكرام، وأفراد أسرة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق بأحر التعازي وأصدق المواساة”.

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