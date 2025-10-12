الرئيس تبون يعزّي أمير قطر في وفاة 3 دبلوماسيين قطريين

على إثر حادث سير في شرم الشيخ

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، تعزيته إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة 3 دبلوماسيين قطريين، على إثر حادث مرور وقع لهم في شرم الشيخ بمصر.

وأكدت سفارة قطر لدى مصر صباح الأحد، وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري وإصابة اثنين آخرين. إثر حادث مروري في شرم الشيخ، أثناء أدائهم مهام عملهم.

وجاء في تعزية الرئيس تبون حسب ما ذكره بيان للرئاسة:“تلقيتُ ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة ثلاثة دبلوماسيين أعضاء في الديوان الأميري، وإصابة البعض الآخر بجـروح. في حادث سير أليم، وقع لهم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة”.

“وأمام هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بدولة قطر الشقيقة، أتقدم إلى سُموّكم بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة والتضامن الأخوي. سائلاً الله عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنـهم فسيح جناته. وأن يلهمكم ويلهم الأسر المكلومة جميل الصبر والسلوان. وأن يعجّل بالشفاء للمصابين”، يضيف الرئيس معزيّا.

وشارك وفد قطري برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين حماس والاحتلال بمدينة شرم الشيخ المصرية، وانتهت بإعلان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة.