الرئيس تبون يعزّي عائلات ضحايا “فاجعة الصابلات” بالعاصمة

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، تعزيته لعائلات ضحايا فاجعة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزه الصابلات بالعاصمة مساء أمس.

وتوفي 5 أطفال، فيما يخضع اثنان آخران للعناية المركزة، بعد غرقهم في مياه شاطئ المتنزّه. الذي قدموا إليه في رحلتين منظّمتين من ولايتي المدية والبويرة.

وجاء في تعزية الرئيس تبون حسب ما أفاد به بيان للرئاسة:

فَقدنا مع العائلات المنكوبة، ببالغ الحسرة وعميق الألم، في فاجعة مُروِّعة بمتنزه الصابلات بالعاصمة، أبناءنا الفتية اليافعين، الذين اختطفهم الموت غرقًا من ساعاتِ فُسحةٍ وتنَزُّه تنقلوا من ولاية المدية للاستمتاع بها.

وتابع رئيس الجمهورية: