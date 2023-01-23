الرئيس تبون يعزّي في استشهاد 3 ضباط إثر سقوط مروحية عسكرية بعين الدفلى

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لأسر ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي، مساء الإثنين، بضواحي العطاف في عين الدفلى.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد تحطمت المروحية، وهي من نوع MI-171، إثر مهمة تدريبية مبرمجة، بضواحي العطاف في ولاية عين الدفلى.

وخلّف الحادث الأليم استشهاد طاقم المروحية المكوّن من 3 ضباط، وهم:

العقيد مناري مراد.

الرائد دحماني موسى محمد.

والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

وعبّر الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن تعزيته ومواساته إلى عائلة الشهداء وأقربائهم”. كما أمر الفريق أول، بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

بيان وزارة الدفاع: