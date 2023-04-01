الرئيس تبون يعزّي في وفاة البرلماني السابق حسن عريبي
قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، تعزيته لعائلة النائب البرلماني الراحل حسن لعريبي، الذي توفي ليلة الجمعة إلى السبت.
وقال الرئيس تبون في تغريدة على تويتر:”إنّا لله و إنّا إليه راجعون..خالص التعازي و المواساة، لعائلة المرحوم حسن عريبي وكل الذين عرفوه في الميدان السياسي و البرلماني”.
وجاء في تعزية الرئيس أيضا:”أدعو الله العليّ القدير، أن يجعله من أهل الجنة، و يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.
وكان نجل حسن عريبي قد أكد في وقت سابق، أن جثمان والده الفقيد سيوارى الثرى بعد عصر يوم السبت، بمقبرة تاورة في ولاية سوق أهراس.