الرئيس تبون يعزّي في وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية في السنغال

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، رسالة تعزية إلى عائلة وطلبة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية في السنغال البكاي كنته.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة، فقد عدّد الرئيس تبون في تعزيته “مناقب الفقيد الذي كرس حياته في خدمة العلم ونشر تعاليم الدين الإسلامي وثقافة التعايش والتسامح”.

وجاء في رسالة التعزية:

تلقيت بكل أسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، البكاي كنته، الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان في دولة السينغال، الذي كرس حياته في خدمة العلم ونشر تعاليم ديننا السمحة وثقافة التعايش والتسامح والمحبة، كما عرف بخصال الكرم والإحسان والعطاء”. وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجّه إلى أهل الفقيد وذويه وطلبته من مريدي الطريقة الكنتية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة”، داعيا المولى عز وجل أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

وتنسب دراسات تاريخية الراحل البكاي كنتة إلى قبيلة كنتة، التي يعود نسبها إلى الفاتح الإسلامي عقبة بن نافع الفهري.

وحملت هذه القبيلة على عاتقها مهمة نشر تعاليم الإسلام في عدّة ربوع إفريقية، منذ وصول الفتح الإسلامي إلى المنطقة، حسب إحدى هذه الدراسات.