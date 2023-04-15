الرئيس تبون يعزّي في وفاة الدبلوماسي السابق حسين جودي والمجاهد المدني حوّاس

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، تعزيته في وفاة الدبلوماسي السابق حسين جودي، والمجاهد الراحل المدني حوّاس.

وجاء في تعزية الرئيس تبون لعائلة الدبلوماسي جودي:

علمت ببالغ التأثر والأسى وفاة الفقيد المرحوم حسين جودي، أحد أبناء الديبلوماسية الجزائرية المتمرسين الذين ساهموا في إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن مصالحها من خلال تقلده لمسؤوليات رفيعة، أمينًا عامًا لوزارة الشؤون الخارجية وسفيرًا في عدد من العواصم وعضوًا في مجلس الأمة، ولقد عُرف طيلة مساره المهني بالرصانة والحنكة والكفاءة العالية، ممّا أهله لمنزلة التقدير والاحترام بين زملائه ولدى كلّ من عرفوه. وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى كافة زملائه في السلك الديبلوماسي، بأخلص التعازي وأصدق مشـاعــر الـمواسـاة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي تعزيته لعائلة المجاهد المدني حواس، قال الرئيس تبون: