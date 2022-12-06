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الرئيس تبون يعزّي في وفاة الراحل محفوظ قرباج

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي في وفاة الراحل محفوظ قرباج
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الراحل محفوظ قرباج

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزيته في وفاة الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لكرة القدم محفوظ قرباج، إلى عائلة الفقيد.

وتوفي قرباج يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 69 سنة، بعد صراع مع المرض. حسب ما أكدته مصادر مقربة من عائلة الراحل.

وجاء في تعزية الرئيس تبون في وفاة الراحل:

قضتْ مشيئةُ المولى تبارك وتعالى أن يرحل عن دُنيانا المغفور له بإذن الله محفوظ قرباج، الذي نفقد بانتقاله إلى جوار رب العـِّزة إحدى الشخصيات المتميزة، فلقد أُثْرى الراحل مسارَه المتواصل في عالم الرياضة، حيث اضطلع باقتدار بمهامه مُسيِّرًا مُتعلقًا بنُبل الأخلاق الرياضية، وحريصًا على تطوير كرة القدم، والرفع من مستواها، مثلما يَشهدُ به رصيدُه على مدى سنوات طويلة، والذي عَزَّزه بما عُرف عنه من مَحامِدَ وكفاءةٍ وروحٍ وطنية، فيما تَولَّى من وظائف ومسؤوليات، ومن موقعه مديرًا للمطبعة الرسمية.

وأضاف رئيس الجمهورية:

أمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إليكم وإلى الأسـرة الرياضية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويُسكنه فسيح جناته .. عظّم الله أجـركُم، وأحسن عزاءكم.

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