الرئيس تبون يعزّي في وفاة العقيد سليم سعدي

توفي يوم الثلاثاء المجاهد والعقيد السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليم سعدي عن عمر يناهز 87 سنة.

وحسب بيان للرئاسة، فقد بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، “سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

والعقيد سليم سعدي من مواليد 25 أكتوبر 1936 في سطيف، وهو عسكري ووزير سابق، انضم إلى جيش التحرير الوطني في عام 1959.

وبعد استرجاع السيادة الوطنية، أصبح الفقيد مديرًا للنقل وأسلحة القتال في الجيش الوطني الشعبي، وقائدا للناحية العسكرية الثالثة.

كما شغل المجاهد الراحل عدة مناصب وزارية بين عامي 1979 و 2002، على غرار وزارات النقل، والموارد المائية، والداخلية.