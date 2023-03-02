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الرئيس تبون يعزّي في وفاة العميد صنادلة محمد توفيق

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي في وفاة العميد صنادلة محمد توفيق
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، تعزيته في وفاة العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، بعد مرض عضال.

وجاء في بيان للرئاسة:“إثر هذا المصاب يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد”.

من جهته، عبّر الفريق أول السعيد شنقريحة “باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، عن أصدق التعازي لعائلة المرحوم. راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة”.

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