الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد الراحل سعيد شيبان

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد سعيد شيبان، أثنى فيها على خصال الراحل.

وقال الرئيس تبون في تعزيته:

تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة الدكتور الـمرحوم المجاهد سعيد شيبان، وإذ أستحضر معكم في هذا الابتلاء نضال الفقيد في الحركة الوطنية منذ أن انتمى مبكرًا إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب، ومكارمه التي استحق بها أستاذًا وطبيبًا ووزيرًا التقدير والاحترام، أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيا الـمولى عزّ وجلّ أن يلهمكم الصبر والثبات، ويسكن الفقيد جنة الرضـوان .. عظّم الله أجـركُم، وأحسن عزاءكم.

وتوفي الدكتور سعيد شيبان يوم الأحد، بالمستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة، عن عمر ناهز 97 عاما.

الراحل من مواليد 2 أبريل 1925 في قرية الشرفة بولاية البويرة. وهو طبيب متخصّص في طب العيون، وسياسي ناضل في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب الجزائري.

تولّى الفقيد، وهو شقيق الشيخ الراحل عبد الرحمان شيبان، وزارة الشؤون الدينية في حكومة مولود حمروش، في الفترة ما بين سبتمبر 1989 وجوان 1991.

في بداية 2001، شارك الراحل في إعداد برنامج دعوي باللغة الفرنسية، على قناة التلفزيون العمومية “كنال ألجيري”، بعنوان “نور القرآن والسنة”.