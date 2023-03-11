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الجزائر

الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد جيلالي عفان قزان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد جيلالي عفان قزان
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، تعزيته في وفاة المجاهد بالولاية الخامسة التاريخية عفان قزان جيلالي.

 وجاء في بيان للرئاسة، أن المجاهد الراحل جيلالي عفان قزان كان من أوائل الملتحقين بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955.

من جهته، وصف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في تعزيته لعائلة الفقيد، المجاهد قزان بأنه “واحد من أولئك الذين جاهدوا وناضلوا ولم يدخروا جهدا في سبيل تحرير الجزائر والمساهمة في بنائها بإخلاص”.

الفقيد توفي يوم السبت بوهران، عن عمر ناهز 88 سنة، حسب ما ذكرته مديرية المجاهدين وذوي الحقوق بالولاية في وقت سابق.

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