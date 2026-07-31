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الجزائر
"أسهم في نقل المعركة إلى أرض العدو"

الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد فضيل بن سالم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد فضيل بن سالم
ح.م
رئيس الجمهورية

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة، تعزيته في وفاة المجاهد فضيل بن سالم، المدعو سي نور الدين.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”بقلب يعتصر ألما وحزنا، تلقّى رئيس الجمهورية اليوم، نبأ وفاة المجاهد الصنديد فضيل بن سالم، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وأحد مؤسسي ومناضلي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا”.

وقال الرئيس إن المجاهد الراحل “تميّز ببطولاته واستماتته في الدفاع عن الوطن، وأسهم في نقل المعركة إلى أرض العدو. مسجلًا صفحات مشرّفة في مسيرة الثورة التحريرية المجيدة”.

“وبهذا المصاب الجلل، يتقدّم رئيس الجمهورية إلى أسرة الفقيد، وإلى الأسرة الثورية كافة، بخالص التعازي وصادق المواساة. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته”، يتابع رئيس الجمهورية.

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