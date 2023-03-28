الرئيس تبون يعزّي في وفاة شيخ الطريقة الموساوية في بني عباس

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى عائلة الحاج سيدي امحمد عبدلي، شيخ الطريقة الموساوية بكرزاز في ولاية بني عباس.

وحسب بيان للرئاسة، فقد أشاد الرئيس في تعزيته، بدور الراحل في الحفاظ على “نهج مؤسسي الطريقة الموساوية. وإشعاعها التعليمي والإصلاحي بالمنطقة”.

وجاء في رسالة تبون:

فاضتْ روحُ فقيدنا فضيلة الحاج أمحمد عبدلي، شيخ الطريقة الموساوية بكرزاز، ولاية بني عباس، إلى بارئها تاركًا وهو يَرحلُ عن هذه الدُّنيا مكارم الأتقياء الصالحين، إذْ سَتذكُره بالحمد مآثرهُ في الحفاظ على نهج الأوائل من الشيوخ والأئمة الذين أسسوا الطريقة الموساوية، ومكّنوا لها في ربوع كرزاز العزيزة، ليمتدّ إشعاعُ زاويتها في التعليم والإصلاح، ولتبقى حصنا مباركًا، يأْوي إليه أهلُ الذّكر، ويَتردَّدُ فيه آيُّ القرآن الكريم، ويفيضُ بعطر السنّة النبويّة.

لقد قَضَى تبارك وتعالى أن يتوفىَّ الفقيد فيُفجع بهذا الابتلاء أتباعُ ومريدو الطريقةِ الموساوية، وإنَّنا لنتقاسمُهم بالصّبر والرّضا هذا المصاب، ونتوجّه إلى عائلته، وإلى شيوخ وأئمة الطريقة، وزاوية كرزاز وفروعهاـ بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتولى الفقيد بواسع الرحمة والغفران، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.