الرئيس تبون يعزّي في وفاة عبد الرحمان مهداوي

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء عن تعازيه في وفاة “فقيد الكرة الجزائرية” عبد الرحمان مهداوي.

وجاء في بيان للرئاسة، أن الرئيس تبون “يعزّي عائلة المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، والمدرب الحالي للفريق الوطني العسكري، راجيا من المولى عزو وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان”.

وقد توفي مدرب المنتخب الوطني السابق عبد الرحمان مهداوي يوم الثلاثاء، بعد معاناته لفترة طويلة من مرض عضال.

وسبق للفقيد تدريب العديد من الأندية الجزائرية كما درب المنتخب الوطني الأول والمنتخب العسكري الذي فاز معه بلقب بطولة العالم.

وجاء في تعزية لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: بقلوبٍ رَاضية ومُؤمنةٍ بقَضاءِ الله وبحزنٍ عَميقٍ، تلقينا نبأ وفاة المَغفورِ لَه بإذنه تَعالَى عبد الرحمان مهداوي الناخب الوطني السابق لكرة القدم، أكرَمَ الله مثواه وطيَّبَ ثراه.

وأضاف: بهذا المصاب الجلل، يتقدّمُ وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة إلى أسرة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الرياضية، وعائلة الكرة القدم مُتضرعًا إلى المَولَى عزَّ وجلَّ بأن يُدخِله مُدخلًا كَرِيمًا وأنْ يُسكِن روحَهُ الطاهرة جَنّاتِ الخُلدِ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.

﴿إِنَّـــا للــه وإِنَّــا إلَيْـــهِ راجــعــون﴾