الرئيس تبون يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون

قدّم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الجمعة، تعزيته في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون العقيد بطواف ربيع.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”ببالغ الحزن والأسى وبنفس راضية بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس الجمهورية فاجعة انتقال قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون إلى رحمة الله”.

“وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد الرئيس إلى عائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي، داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان”، يضيف الرئيس.

كما قدّم الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي “تعازيه إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته”.