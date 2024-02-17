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الجزائر

الرئيس تبون يعزّي في وفاة مناصر لاتحاد عنابة في حادث مرور

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي في وفاة مناصر لاتحاد عنابة في حادث مرور
أرشيف
رئيس الجمهورية

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، تعزيته لأسرة مناصر فريق اتحاد عنابة لكرة القدم، المتوفي في حادث مرور.

و جاء تعزية الرئيس تبون:”ببالغ الحزن والأسى، تلقيت خبر الحادث الأليم الذي تعرض له بعض أنصار فريق اتحاد عنابة”.

وأضاف الرئيس:”أتقدم بخالص تعازيَّ وصادق مواساتي، إلى عائلة المناصر الذي وافته المنية، وإلى اتحاد عنابة. راجيا من المولى أن يرحمه ويسكنه فسيح الجنان”.

ووقع حادث اصطدام تسلسلي أمسية الجمعة، بمنطقة عين بوزيان في ولاية قسنطينة. مسفرا عن حالة وفاة واحدة، وإصابة 35 مناصرا بجروح.

حيث اصطدمت حافلة كانت تقلّ مناصري اتحاد عنابة، في رحلة العودة من ميلة، بـ4 سيارات. قبل أن تنحرف عن الطريق.

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