الرئيس تبون يعزّي في وفاة والدة محمد السادس

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، برقية تعزية إلى العاهل المغربي محمد السادس، في وفاة والدته الأميرة لطيفة حمو.

وجاء في نصّ التعزية حسب ما ذكره بيان للرئاسة:”إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها”.

وتابع الرئيس تبون في تعزيته:”كان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر”. مضيفا:”فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي”.

قبل أن يختم بالقول:”كما أسأل المولى عزّ وجلّ، أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة”.