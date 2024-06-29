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الجزائر

الرئيس تبون يعزّي في وفاة والدة محمد السادس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي في وفاة والدة محمد السادس
ح.م
رئيس الجمهورية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، برقية تعزية إلى العاهل المغربي محمد السادس، في وفاة والدته الأميرة لطيفة حمو.

وجاء في نصّ التعزية حسب ما ذكره بيان للرئاسة:”إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها”.

وتابع الرئيس تبون في تعزيته:”كان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر”. مضيفا:”فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي”.

قبل أن يختم بالقول:”كما أسأل المولى عزّ وجلّ، أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة”.

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التعليقات
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  • Nacer

    أتمنى من خالص قلبي أن يعم الود والمحبة بين الشقيقين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة الشعبين. كم هي جميلة مشاعر الأخوة والتفاهم، جائني إحساس جميل بقراءة الخبر وتصورت أمامي حال الشعبين وهم متفاهمين ومتعاونين، وتخيلت حال الاعداء الدين يريدون ان يعيش البلدين في القطيعة. اللهم احفض المغرب والجزائر وألف بينهما.

    6
  • محمد

    بادرة طيبة لبلدين جارين تنهش فيهم نار التفرقة لاشياء تافهة نتمنى الخير لبلدينا و لشعبينا

    10
  • سنوب دوغ

    نتمنى عودة المياه الى مجاريها بين الشعبين الشقيقين

    9
  • كريم

    بادرة رائعة من الرايس تبون لشقيقه محمد السادس، ما علينا سوى ان نثمن هذه المبادرة و نتمنى ان تأتي مبادرات اخرى من كلى الجانبين تذوب الثلج بين البلدين الشقيقين و تسعد الشعبين.

    13
  • أسامة المغربي

    لا اراكم بأسا فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية وشكرا للبرقية

    11

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