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الجزائر

الرئيس تبون يعزّي نظيره الروسي في ضحايا تحطّم طائرة ركّاب بمدينة “تيندا”

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعزّي نظيره الروسي في ضحايا تحطّم طائرة ركّاب بمدينة “تيندا”
ح.م
الرئيس تبون ونظيره الروسي

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. في ضحايا تحطّم طائرة الركّاب بمدينة “تيندا” الروسية يوم الخميس.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”تلقيتُ بعميق الحزن والتأثر، نبأ تحطّم طائرة الركاب الروسية بمدينة تيندا. الذي أسفر عن مقتل49 شخصًا”.

وأضاف الرئيس الجزائري:”لا يسعني أمام هذا المصاب الجلل، إلا أن أتقدم باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسي، إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا، بخالص التعازي، وأصدق عبارات التعاطف ومشاعر المواساة”.

قبل أن يختم تعزيته بالقول:”وإذ أجدد لكم تعازي القلبية الصادقة، تفضلوا فخامة الرئيس بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

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