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أكثر من 179 ألف وحدة بمختلف الصيغ

الرئيس تبون يعطي إشارة توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعطي إشارة توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني
رئاسة الجمهورية (شبكات)
عبد المجيد تبون.

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد، 5 جويلية، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لعملية توزيع السكنات 2026 عبر كامل التراب الوطني بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال 05 جـويلية 1962 – 2026.

وتشمل عملية توزيع السكنات 2026 تشمل توزيع 179.168 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني منها 42.520 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري و11.914 سكنا بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” و9.975 سكنا بصيغة الترقوي المدعم و7.353 سكنا بصيغة الترقوي الحر و76.423 إعانة في صيغة السكن الريفي و30.983 مقرر استفادة من إعانات التجزئات الاجتماعية.

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