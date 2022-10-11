الرئيس تبون يعطي تعليمات لمواجهة المضاربة بصرامة

ترأس الرئيس عبد المجيد تبون الثلاثاء اجتماعا خصص لظاهرة المضاربة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا خاصا، حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة.

وأضاف: تطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل، ليُعطي السيد الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكات ومجابهتها بكل صرامة.

حضر الاجتماع، الوزير الأول، وزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.