-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعطي تعليمات لمواجهة المضاربة بصرامة

الشروق أونلاين
  • 226
  • 0
الرئيس تبون يعطي تعليمات لمواجهة المضاربة بصرامة

ترأس الرئيس عبد المجيد تبون الثلاثاء اجتماعا خصص لظاهرة المضاربة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا خاصا، حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة.
وأضاف: تطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل، ليُعطي السيد الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكات ومجابهتها بكل صرامة.
حضر الاجتماع، الوزير الأول، وزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.

مقالات ذات صلة
الجرارات الصغيرة المستعملة ستكون أقلّ من 400 مليون!

الجرارات الصغيرة المستعملة ستكون أقلّ من 400 مليون!

“بريد الجزائر”.. بين تحديات العقلية التقليدية والخدمات الرقمية

“بريد الجزائر”.. بين تحديات العقلية التقليدية والخدمات الرقمية

بن عبد الرحمان يعرض على الأوروبيين الشراكة لرفع انتاج الجزائر من الغاز

بن عبد الرحمان يعرض على الأوروبيين الشراكة لرفع انتاج الجزائر من الغاز

“قضية” الزليج.. الكيان الصهيوني يدخل على الخط

“قضية” الزليج.. الكيان الصهيوني يدخل على الخط

قمة الجزائر: رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان العربي

قمة الجزائر: رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان العربي

300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد